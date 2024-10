Affaire Mbappé ‍: l'avocate de l'accusatrice sort du silence

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Avocate de la personne qui a déposé plainte pour un supposé viol commis la semaine passée en Suède, Petra Eklund est restée très prudente dans sa première déclaration.

Quelques heures après les révélations de Daniel Riolo, lequel a confirmé que le clan Mbappé avait désormais la certitude que Kylian Mbappé était bien la cible d'une plainte pour un supposé viol ou agression sexuelle déposée par une jeune femme à Stockholm, c'est l'avocate de cette dernière qui est sortie de son silence. Cependant, conformément à la loi suédoise, Petra Eklund est restée évasive sur ce dossier dont la résonance est mondiale. « Je comprends pourquoi vous êtes ici. Mais je ne ferai aucun commentaire, sur aucun nom ni quelque information que ce soit. Je ne commenterai pas cette affaire. C’est entre les mains de la police. L’enquête suit son cours. C’est strictement confidentiel. C’est tout ce que je peux vous dire », a répondu l'avocate sur BFM.

Silence radio en Suède, c'est la loi

En Suède, les noms des personnes concernées dans ce type de dossier ne peuvent pas être communiqués aussi tôt dans une procédure. « Cette confidentialité devrait au moins durer jusqu'à ce qu'il y ait une éventuelle décision de poursuivre la procédure. Si le dossier est classé sans suite, la confidentialité va perdurer », a précisé, sur la chaîne d'information, Maître Pernilla Dahlrot-Cabouillet, avocate au Barreau de Paris et de Suède. Il va donc falloir être patient pour en savoir plus sur cette affaire qui est forcément très compliquée pour tout le monde. Du côté de Kylian Mbappé, son avocate a encore répété que ce dernier n'avait rien à se reprocher suite à ses deux jours passés à Stockholm la semaine passée et qu'il n'était logiquement pas du tout inquiet.