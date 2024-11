Régis Brouard nommé entraîneur du FC Rouen

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Actuellement 15e de National, le FC Rouen a décidé de nommer Régis Brouard quelques jours après avoir limogé Maxime d'Ornano. Celui qui est consultant pour la chaîne L'Equipe avait notamment fait parler de lui en emmenant Quevilly, le voisin et rival des Diables Rouges, en finale de la Coupe de France en 2012.

« Le FC Rouen 1899 est heureux d’annoncer l’arrivée de Régis Brouard au poste d’entraîneur principal. Fort d’une solide expérience dans le monde du football professionnel français, Régis a su, au fil des ans, imposer sa vision du jeu et développer des équipes compétitives grâce à son leadership, sa discipline et sa rigueur. Ancien joueur professionnel, il entame sa carrière d’entraîneur en 2004 et se fait rapidement remarquer à l’échelle nationale. Passé par Rodez, Nîmes, Clermont et Niort, il est surtout connu pour être l’entraîneur qui a emmené l’US Quevilly, club amateur de National, en finale de Coupe de France en 2012. Régis est également un habitué du troisième échelon français, championnat qu’il a remporté en 2018 avec le Red Star FC, les menant ainsi vers la Ligue 2. Plus récemment, il a dirigé le SC Bastia avec succès, consolidant ainsi son image de coach polyvalent et audacieux. Son parcours témoigne de son savoir-faire et de son engagement à tirer le meilleur de chaque joueur. L’arrivée de Régis Brouard marque une nouvelle étape dans l’histoire du FC Rouen 1899, et nous sommes convaincus que son expertise et sa passion seront des atouts précieux pour mener l’équipe vers de nouveaux succès. Régis prend ses fonctions dès aujourd’hui et animera sa première séance cet après-midi, au terrain de La Ferme. Bienvenue à lui dans la famille des Diables rouges ! », précise le club normand.