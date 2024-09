Ben Yedder en garde à vue pour une nouvelle sale affaire

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Déjà mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle, Wissam Ben Yedder a passé une partie de son week-end en garde à vue après un nouveau souci du même type.

C'est le quotidien L'Equipe qui le révèle ce lundi soir, Wissam Ben Yedder a été interpellé par la police dans la nuit de vendredi à samedi dans les Alpes-Maritimes et il a été placé en garde à vue. L'attaquant international français aurait tenté d'abuser d'une jeune femme dans sa voiture, et tentant de fuir les forces de l'ordre, le joueur, qui a quitté l'AS Monaco en fin de contrat, aurait finalement été stoppé au volant de son véhicule dans un état d'ébriété. A la fin de sa garde à vue, Wissam Ben Yedder s'est vu remettre une convocation pour une comparution devant un tribunal le 15 octobre prochain, pour « agression sexuelle en état d'ivresse ».

INFO L'ÉQUIPE. Placé en garde à vue le week-end dernier dans le cadre d'une nouvelle affaire, Wissam Ben Yedder sera jugé le 15 octobre pour « agression sexuelle en état d'ivresse » https://t.co/UyFQRbhqoR pic.twitter.com/4tyovCxSN1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2024

Le quotidien sportif précise que le parquet avait demandé à ce que le footballeur de 34 ans soit placé en détention jusqu'au jugement, mais n'a pas eu gain de cause. En attendant, Ben Yedder n'a plus le droit de quitter les Alpes-Maritimes et doit pointer deux fois par semaine. De même, l'ancien monégasque n'a pas le droit de sortir le soir et doit se soumettre à des soins en attendant de passer devant un tribunal.