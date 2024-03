Endetté et accro aux jeux… Julien Courbet enfonce Yoann Court

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Toujours libre depuis la rupture de son contrat à Caen cet hiver, Yoann Court a vu ses problèmes étalés dans l’émission « Ça peut vous arriver » de Julien Courbet. Une femme a en effet contacté le journaliste pour révéler la dette importante du milieu offensif.

Yoann Court fait son retour dans l’actualité, mais pas de la manière espérée. Le milieu offensif de 34 ans, dont le contrat avait été mystérieusement rompu à Caen cet hiver, s'est retrouvé pointé du doigt dans l’émission « Ça peut vous arriver » sur RTL. Une femme a en effet contacté le journaliste Julien Courbet pour lui parler du joueur rencontré pendant ses dernières vacances estivales au Maroc.

Yoann Court ne fait plus partie de l'effectif du @SMCaen. Bonne continuation Yo' !



Le communiqué officiel 📝⤵️#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) January 3, 2024

Rassurés par son statut de footballeur professionnel, la victime et son mari n’avaient pas hésité à lui prêter 8 000 euros. D’autant que Yoann Court s’était engagé à rendre l’argent d’ici le 6 novembre dans une reconnaissance de dette « Quand il nous a contactés, il nous a dit que sa famille était en détresse mais pas au courant, a-t-elle raconté. Il n’y avait que lui qui était au courant de l’argent qu’il devait. Il nous a expliqué être menacé et que ça risquait de mettre en péril sa femme et ses enfants. »

Yoann Court promet de rembourser

Mais les semaines ont passé et la somme d’argent prêtée en septembre n’est jamais réapparue. Pire encore, le joueur en difficulté financière à cause de son addiction aux jeux d’argent et aux paris sportifs, pourtant illégaux pour un footballeur professionnel, a dû quitter le club normand. Selon les informations de RTL, la situation était si grave que des créanciers seraient venus à la rencontre de Yoann Court au centre d’entraînement de Caen. Contacté par l’émission, Yoann Court a néanmoins rassuré le couple.

« Je vais lui rendre, je l'ai promis. Il n'y a pas de souci, a-t-il certifié en direct. Mais pour l'instant, je n'ai pas de fonds pour lui rendre. J'attends de retrouver un projet pour lui rendre. Moi, j'ai donné ma parole, il n'y a pas de souci pour rendre l'argent mais ça va prendre un peu de temps. Je vais faire un effort pour trouver. J'ai eu des problèmes où j'habitais, avec des menaces et beaucoup de pression. J'ai subi les menaces. » La bonne nouvelle, c’est que Yoann Court en a terminé avec ses problèmes d’addiction. « Oui ça y est, c'est fini ! J'ai fait les démarches, j'ai tout fait, j'ai toutes les preuves », a conclu le joueur à la recherche d’un club.