Neymar déteste se mettre en avant, mais il se doit de le faire

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

De graves inondations touchent actuellement le sud du Brésil. Une aide humanitaire est nécessaire pour la population locale. Neymar a déjà pris ses responsabilités et appelle les gens à en faire autant, forçant un peu sa nature.

La nature se déchaine au Brésil. Le sud du pays, plus précisément l'Etat du Rio Grande do Sul, est touché par d'importantes inondations en ce moment. Elles résultent des pluies torrentielles qui ont frappé la région depuis plusieurs jours. Les zones rurales mais aussi urbaines sont touchées comme la capitale de l'Etat Porto Alegre envahie par des eaux marrons. Cette catastrophe naturelle a déjà tué 90 personnes selon les autorités. 200 000 brésiliens se retrouvent sans abri et plus d'un million de foyers n'ont plus l'eau courante. La situation est dramatique et, même si le gouvernement a annoncé le déblocage d'une aide rapide pour les sinistrés, il faut agir vite. Neymar a compris le message.

Eau, nourriture, provisions : Neymar fait le nécessaire

Le joueur d'Al-Hilal a utilisé son avion privé pour apporter de l'aide matérielle à ses compatriotes du sud. Il a acheminé des packs d'eau, de la nourriture et des provisions. En plus, il a utilisé ses réseaux sociaux pour appeler à la générosité envers les populations brésiliennes sinistrées. Un message inhabituel de son propre aveu puisqu'il n'aime pas se mettre en valeur dans des moments pareils.

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração.

Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento.… pic.twitter.com/t83VGGpqLo — Neymar Jr (@neymarjr) May 7, 2024

« C'est un moment délicat que traverse notre Brésil et aider n'est JAMAIS de trop, quelle que soit votre situation financière, ce qui compte c'est ce que vous portez dans votre cœur. Je n'aime pas ça et je n'aime pas publier tout ce que je fais ou aide, parce que celui qui le fait... le fait avec son cœur et non par engagement. Cet article a donc pour but d’encourager les gens à aider encore plus. Je tiens à remercier mes pilotes d'avion et toutes les personnes impliquées. Je suis ici de loin en priant pour que tout redevienne normal. Mon père aide aussi et fournit toute l’aide qu’il peut », a t-il écrit sur X depuis l'Arabie Saoudite. Une aide logique de la part de Neymar, lequel a souvent montré un grand patriotisme pour le Brésil même en jouant à plusieurs milliers de kilomètres de son pays natal.