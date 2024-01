Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Accusé par le ministre de l'Intérieur d'être en lien avec les Frères Musulmans, Karim Benzema porte l'affaire devant les tribunaux. L'attaquant français attaque Gérald Darmanin pour diffamation.

Le match médiatique entre Gérald Darmanin et Karim Benzema va laisser place à l'affrontement judiciaire. Alors que la guerre faisait rage dans la Bande de Gaza, l'attaquant d'Al-Ittihad avait tweeté « envoyer ses prières aux habitants de Gaza ». Le ministre de l'Intérieur s'était indigné de ce message et avait suggéré que Benzema était « en lien notoire » avec les Frères Musulmans. Trois mois plus tard, Karim Benzema porte l'affaire devant les tribunaux. Il attaque Gérald Darmanin pour diffamation devant la Cour de Justice de la République selon les informations de RTL. La CJR est la seule habilitée à juger des ministres en exercice.

⚖️ Karim Benzema a bien porté plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait affirmé que le joueur avait des "liens notoires" avec les Frères musulmanshttps://t.co/2oCW4BnEr5 pic.twitter.com/L2T5HS4TOo — RMC Sport (@RMCsport) January 16, 2024

L'avocat de Karim Benzema, Me Hugues Vigier, vient de déposer un dossier d'accusation de 92 pages avec de multiples articles de presse. Benzema dénonce une instrumentalisation politique qui porte atteinte à son honneur et à sa réputation. « On jette comme ça en pâture, à l'opprobre général, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu'on dit de lui. C'est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique », a indiqué son avocat auprès de RTL. Gérald Darmanin risque une amende de 12 000 euros si la plainte est jugée recevable.