Espagne-France ‍: Le match des streamers stoppé après des gestes racistes

Par Claude Dautel

Le match entre streamers espagnols et français, qui se déroule ce samedi soir à Madrid, a été stoppé quelques minutes après des gestes racistes de la part d'un supporter de l'Espagne.

Les joueurs français ont décidé de rentrer vers les vestiaires, tout comme leurs adversaires avant que finalement la rencontre ne reprenne après quelques minutes, le fan, auteur de ce comportement raciste, ayant été interpellé par la police et expulsé du stade. Cette rencontre amicale se déroule dans un esprit assez tendu depuis le début avec multitude de coups et de geste énervés sur et en dehors du terrain.