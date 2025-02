Olivier Ménard roué de coups, l'agresseur ne sera pas jugé

Dans : Info.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, le journaliste de L'Equipe du Soir, Olivier Ménard, avait malheureusement été agressé à son domicile situé à Issy-les-Moulineaux. Si le responsable de l'agression a été interpellé, il va néanmoins échapper à la justice.

Olivier Ménard présente L'Equipe du Soir depuis de nombreuses années désormais. Son émission est un succès et il est devenu au fil du temps un personnage important pour bon nombre de fans de football. Ces derniers ont donc vécu avec émotion son agression subie à son domicile d'Issy-les-Moulineaux. Le journaliste avait notamment été roué de coups par son agresseur. De quoi le mettre au repos forcé pendant quelque temps. Le malfaiteur avait été ensuite arrêté par les forces de l'ordre et remis à la justice. Mais voilà, rien ne se passera pour lui.

Olivier Ménard va bien mais...

Bien qu'Olivier Ménard ait porté plainte pour tentative d’homicide, son agresseur ne sera en effet pas jugé pour raisons psychiatriques, comme il l'a révélé sur Buzz TV : « Il n’y aura pas de procès. L’homme a été retrouvé, mais il a été déclaré irresponsable devant la justice. À partir du moment où ce statut est accordé, il est complètement sorti du giron de la justice. (....) Quand il sortira, je ne serai pas au courant ». Forcément un coup dur pour Olivier Ménard, qui va devoir vivre le reste de sa vie avec un choc important même s'il gère pour le moment bien les choses : « Je n'ai jamais été traumatisé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me sentais plus fouettard que ça. Un : prendre des coups de poing dans la figure, il ne m'a pas fait mal, deux : on doit produire une sorte d'instinct de survie et trois : je ne suis pas choqué ». En tout cas, son émission continue de bien marcher sur les antennes de La Chaine L'Equipe. De quoi lui donner du baume au coeur, tout comme les soutiens qu'il a reçus suite à son agression.