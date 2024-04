TV ‍: Djorkaeff à l’Euro, Deschamps sera bien entouré

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En plus de Bixente Lizarazu et de Christophe Dugarry, un troisième ancien coéquipier de Didier Deschamps commentera les matchs de l’Euro cet été. Il s’agira de Youri Djorkaeff qui travaillera en tant que consultant sur la chaîne TF1.

La compo de TF1 se dessine avant l’Euro. Co-diffuseur de la compétition en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, la chaîne ne pourra pas se contenter de son duo habituel composé de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu, accompagnés par Saber Desfarges en bord de terrain. Douze matchs, dont deux de l’équipe de France en phase de groupes, et peut-être le huitième de finale ainsi que la demie des Bleus, seront diffusés sur la Une qui utilisera une deuxième paire de commentateurs.

Selon les informations de L’Equipe, le journaliste Julien Brun a été rappelé par TF1. Rappelons que le spécialiste actuellement en poste chez Prime Video, le principal diffuseur de la Ligue 1, y avait déjà travaillé aux côtés de la consultante Sabrina Delannoy pendant l’Euro 2021, puis en duo avec l’entraîneur Rudi Garcia lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour sa troisième pige sur TF1, Julien Brun sera cette fois associé à Youri Djorkaeff. Le champion du monde 1998 n’est pas un débutant au poste de consultant, même s’il réserve plus souvent ses apparitions à la télévision pour des analyses dans des émissions.

Deschamps ne sera pas épargné

Avec Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry, qui fera son retour sur M6 pendant l’Euro cet été, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps sera donc observé et jugé par un troisième ancien coéquipier chez les Bleus. A priori, l’un d’entre eux sera sans doute beaucoup plus sévère dans ses analyses. On pense évidemment à Christophe Dugarry, l’ami de Zinedine Zidane loin d’être le plus grand fan du coach tricolore et de sa philosophie de jeu.