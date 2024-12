L'Equipe du Soir disparaît, il dévoile pourquoi

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Les amateurs de L'Equipe du Soir ont été privés de leur émission préférée après PSG-OL. On en sait un peu plus sur les raisons de cette déprogrammation.

Ouf. Depuis lundi soir, Olivier Ménard et ses collègues de L'Equipe du Soir sont réapparus à l'antenne de la chaîne L'Equipe. Et cette fois, ce ne sont pas des joueurs de fléchettes qui ont remplacé au pied levé les journalistes qui chaque soir analysent les informations et les résultats sportifs. Il est vrai que dimanche, l'absence du talk-show après la fin de la rencontre PSG-OL avait fait du bruit, car en dehors d'un message sur X annonçant un souci technique, rien n'expliquait précisément cette absence de L'Equipe du Soir. Cependant, Olivier Ménard est revenu sur ce souci qui a chagriné ceux qui attendaient les analyses souvent musclées des journalistes et consultants de cette émission après la victoire parisienne.

Panne de courant, L'Equipe du soir dans le noir

En raison d’un problème technique, pas d’Equipe du soir ce soir…



RDV sur la chaîne L’Equipe pour vivre le 2eme tour du championnat du monde de fléchettes du français Thibault Tricole face au numéro 1 mondial 🎯 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 15, 2024

En préambule de l'émission, le journaliste a reconnu que ce souci était assez incroyable pour une chaîne de télévision. En effet, L'Equipe du Soir n'a pas été diffusé dimanche soir en raison d'un banal souci électrique. « On croise les doigts, nous n'avons plus de panne de courant. Car oui, on a connu un problème de courant », a précisé Olivier Ménard, qui a ricané en faisant remarquer que c'est Giovanni Castaldi qui devait présenter l'émission après PSG-OL et pas lui. Ce dernier a d'ailleurs ironisé avec malice sur ce sujet : « Je note que quand je dois prendre votre place, il n’y a rien qui marche. »