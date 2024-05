Zinédine Zidane au Mans, l'histoire est en marche

Zinédine Zidane prendra la route du Mans au mois de juin prochain. Le célèbre numéro 10 français donnera le départ des 24 heures du Mans.

L'un des plus grands sportifs français des 30 dernières années pour la plus grande course automobile du monde. Zinédine Zidane donnera le départ de la 92e édition des 24 heures du Mans, le samedi 15 juin prochain sur les coups de 16 heures. Zizou agitera le drapeau français et prononcera la célèbre formule « Pilotes, démarrez vos moteurs ». Organisateur de l'évènement, l'Automobile Club de l'Ouest a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi.

