L’arbitre menace de tuer un joueur, l’UEFA est choquée

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Lors d’un match du championnat koweïtien entre Al Kowait et Al Arabi (2-0) vendredi dernier, l’arbitre italien Fabio Maresca a proféré une menace de mort contre un joueur. Alertés, le comité arbitral italien et l’UEFA ont immédiatement réagi et sanctionné l’officiel.

Scène improbable au Koweït. Lors du choc entre Al Kowait et Al Arabi vendredi dernier, l’arbitre Fabio Maresca a totalement dérapé. L’Italien est accusé d’avoir proféré une menace de mort contre Khaled Al Murshed. « La prochaine fois, je te tuerai », aurait lâché l’officiel en direction du joueur d’Al Arabi qui se précipitait vers lui. Dans un premier temps, l’arbitre a nié les faits, raconte le Corriere della Sera. Le natif de Naples a d’abord donné une autre version. « See you next time » (on se voit la prochaine fois), a corrigé Fabio Maresca.

L'arbitre a finalement avoué

Mais de nouveau invité à raconter l’incident, le coupable a fini par avouer, tout en précisant qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie. Apparemment, la blague n’a fait rire personne, et surtout pas le club d’Al Arabi qui s’est plaint de son comportement. La polémique a également choqué en Italie où le comité arbitral a rapidement réagi. Pour sa menace de mort, Fabio Maresca se retrouve suspendu pendant un mois. Et sa mise à l’écart ne vaut pas seulement dans son pays.

Au niveau européen, l’UEFA a également pris une mesure en urgence. L’officiel accusé était prévu en tant que quatrième arbitre pour le match de Ligue des Champions entre le PSV Eindhoven et le Sporting Portugal (1-1) mardi soir. Mais l’instance dirigée par Aleksander Ceferin l’a mis à l’écart et l’a remplacé par son compatriote Daniele Doveri. Autant dire que Fabio Maresca peut s’inquiéter pour la suite de sa carrière au haut niveau. La suspension annoncée ne sera sans doute pas sa seule sanction.