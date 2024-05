« ‍Au bout du rouleau ‍», Laure Boulleau livre un témoignage poignant

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Joueuse professionnelle du PSG et de l'Equipe de France jusqu’en 2018 et désormais consultante phare de Canal +, Laure Boulleau a livré un témoignage poignant sur son burn-out dans le football.

Toutes les semaines, les abonnés de Canal + profitent des analyses de Laure Boulleau, qui s’est imposée comme une consultante vedette de la chaîne cryptée lors des soirées de Ligue des Champions ainsi que sur le plateau du Canal Football Club le dimanche soir. Avant d’épouser une carrière de consultante, Laure Boulleau était joueuse professionnelle. Au total, elle a cumulé plus de 200 matchs avec le Paris Saint-Germain ainsi que 65 sélections en Equipe de France. En 2018, la native de Clermont-Ferrand a dit stop, et l’arrêt de sa carrière professionnelle fut un grand soulagement pour elle. Dans l’émission « Clique » sur Canal +, elle a livré un témoignage poignant sur son burn-out dans le football à la fin de sa carrière.

TV : Laure Boulleau dérape sur Canal + et provoque un gros malaise https://t.co/eqkoAFGP8k — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2024

Physiquement mais surtout psychologiquement, l’ex-latérale gauche de 37 ans était « au bout du rouleau » comme elle l’a confié au micro de Mouloud Achour. « Le mental, c’est ce qui m’a fait arrêter le foot je pense, même plus que mon corps. Quand ton corps en a marre, tu te lèves le matin et tu te demandes où est-ce que tu as mal. Ce n’est pas du tout agréable. J’avais perdu ce côté où quand tu es petit, tu vas jouer ou foot et même sans t’échauffer, tu n’as mal nulle part, tu es fraîche. J’avais vraiment des douleurs, mais je pense que c’était lié à mes nœuds au cerveau. J’avais beaucoup d’angoisses. Le fait de vivre en collectivité, je sais que l’on ne peut pas s’entendre avec tout le monde » a livré l'ancienne joueuse de l'Equipe de France, avant de conclure.

Laure Boulleau n'en pouvait plus à la fin de sa carrière

« Mais moi j’avais cette volonté d’être un peu aimée par tout le monde. J’avais ce côté-là, je l’ai beaucoup moins maintenant et heureusement parce qu’en télé, si tu veux te faire aimer par tout le monde, c’est mort. Dès que je sentais que quelqu’un ne m’aimait pas, j’avais la boule au ventre. Dès qu’il y avait des tensions, ça m’affectait même quand je n’étais pas concernée. Nerveusement, ça m’a rincé. J’ai eu de vraies souffrances psychologiques. J’étais au bout du rouleau » a lancé Laure Boulleau, qui n’en pouvait plus et pour qui il était grand temps de raccrocher les crampons. L’ancienne joueuse du PSG semble aujourd’hui totalement épanouie dans son rôle de consultante sur Canal +, qui la met de plus en plus avant au côté du journaliste sportif n°1 de la chaîne Hervé Mathoux.