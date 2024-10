TV ‍: Canal+ fait disparaitre une chaîne mythique de son offre

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Moyen privilégié de suivre le sport pour de nombreux consommateurs, Canal+ ne distribuera plus Eurosport puisque le contrat liant les deux chaînes va prendre fin au mois de novembre et ne sera pas prolongé.

Ancien diffuseur de la Coupe de France, Eurosport est une chaîne qui compte dans le paysage audiovisuel français, en grande partie grâce à sa distribution via Canal+. Le contrat entre le groupe de Vincent Bolloré et Eurosport va cependant prendre fin le 14 novembre prochain et ne sera pas prolongé comme l’a fait savoir le journaliste spécialisé @anael_tw sur son compte X. « Le contrat de distribution liant Eurosport au Groupe CANAL+ prenant fin le 14 novembre 2024, les chaînes et services Eurosport cesseront d’être disponibles au sein des offres CANAL+, à compter de cette date (j'imagine que ça ouvre la porte à une arrivée de l'option Max Sport dans les offres) » a publié le journaliste sur son compte X. Il y a encore deux ans, Eurosport était le diffuseur principal de la Coupe de France, mais la chaîne avait perdu les droits de la compétition.

Eurosport disparaît de l'offre Canal+

📺💣 #Medias

Gros coup de tonnerre dans les offres CANAL+ !



Le contrat de distribution liant Eurosport au Groupe CANAL+ prend fin, les chaînes et services Eurosport cesseront d’être disponibles au sein des offres CANAL+, à compter du 14 novembre 2024.



Depuis 2022 et jusqu’en 2026, ce sont France Télévisions et BeInSports qui se partagent les droits de la compétition. La perte d’Eurosport sera donc moins préjudiciable pour les fans de football abonnés à Canal+, même si Eurosport diffuse beaucoup de tennis, de cyclisme ou encore d’athlétisme. Du côté de Canal, on estimait que ce partenariat n’était plus utile et même si la contestation devrait être modérée après cette annonce, la chaîne cryptée doit faire attention, car de nombreux internautes ne manquent pas de noter sur les réseaux sociaux qu’il y a encore quelques mois, Eurosport et DAZN faisaient partie de l’offre globale de Canal+, ce qui n’est plus le cas sans que le prix ait été revu à la baisse pour autant. La chaîne cryptée va donc devoir veiller dans les mois à venir à ne pas trop supprimer de chaînes et de services de son catalogue, sans quoi elle s’exposera à la gronde de ses abonnés.