Enquête sur un viol présumé dans l'hôtel où séjournait Mbappé

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le quotidien suédois AftonBladet révèle ce lundi que la police de Stockholm enquête sur des accusations de viol dans l'hôtel où Kylian Mbappé séjournait la semaine passée. Le média précise que le nom du joueur français n'est pas cité dans ce dossier.

« Je ne commente pas cette affaire ». Interrogé sur une affaire de viol présumé commis jeudi dernier à Stockholm, dans un hôtel du centre-ville, le procureur suédois qui mène l’enquête n'a pas voulu en dire plus sur la nature des accusations transmises samedi par une jeune femme, laquelle a porté plainte suite à un viol présumé dont elle aurait été victime jeudi dernier.

Utreder våldtäkt efter Mbappés besök i Sverige https://t.co/0kFoFJuTas — Sportbladet (@sportbladet) October 14, 2024

Pas de chance pour Kylian Mbappé, ce viol aurait été commis dans l'hôtel dans lequel il a séjourné lors de son court passage dans la capitale suédoise, lequel lui a valu bien des reproches en France puisqu'il avait renoncé à rejoindre les Bleus. Amanda Hällsten, la journaliste d'AftonBladet le répète plusieurs fois dans son article, il n'y a aucun lien de fait entre cette accusation et le joueur français du Real Madrid. « Aftonbladet ne dispose d’aucune information indiquant que quiconque ait actuellement fait l’objet de soupçons », précise notre consœur suédoise. Du côté des enquêteurs, on a déjà fait des prélèvements dans l'hôtel en question afin d'avoir le plus d'éléments possibles et recouper les accusations de la jeune femme.

Dans la foulée de son séjour en Suède, Kylian Mbappé avait embarqué à bord d'un vol privé vers la Corse où il a passé le week-end, la star tricolore relayant sur Instagram un selfie le montrant en salle de musculation. Nul doute que l'attaquant français gardera un mauvais souvenir de cette escapade suédoise.