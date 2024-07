Dugarry s'est fait des millions d'ennemis pendant France-Portugal

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Les commentaires du match France-Portugal, diffusé sur M6, ont déclenché une vague de remarques assassines contre Christophe Dugarry, accusé de vouloir la défaite des Bleus et le départ de Deschamps.

Vendredi soir, les amateurs de football ont vite zappé de TF1, qui diffusait Allemagne-Espagne, pour M6, où France-Portugal débutait quelques minutes plus tard. Et le moins que l'on puisse dire est que rapidement X (anciennement Twitter) s'est rempli de messages particulièrement remontés contre Christophe Dugarry, le consultant de Xavier Domergue lors de cette rencontre. Pour de nombreux internautes, l'ancien joueur de l'équipe de France prenait clairement parti pour le Portugal, semblant ne se réjouir que des belles actions des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, et nettement moins des occasions françaises. Au point que certains se sont demandés si M6 avait bien prévenu le champion du monde 1998 qu'il travaillait pour un média français. « Mais Dugarry il est consultant pour la tv portugaise ou quoi ? », s'interroge ainsi Wayanzi sur X. Et très vite, car nous sommes en France quand même, une théorie du complot est apparue après la victoire finale des Bleus et la qualification de la France pour une demi-finale explosive face à l'Espagne.

Xavier Domergue et Christophe Dugarry ce soir :#PORFRA pic.twitter.com/bGm97NZw7W — Ni (@Ni_Losciste) July 5, 2024

Si Christophe Dugarry a été aussi peu enthousiaste pour les Bleus, et clairement plus pour le Portugal, c'est qu'il rêve que Didier Deschamps soit viré et que Zinedine Zidane, grand ami de Dugarry, lui succède sur le banc de l'équipe de France. Et forcément, pas mal de monde s'est engouffré dans cette théorie, déjà évoquée lors des émissions du consultant de M6 sur RMC. « Dugarry dites lui qu’il est français, le couz il est DEGOUTÉ quand le Portugal gâche une occasion. (Ça se voit tellement qu’il veut la CHUTE de Deschamps) », balance Lino Treize, qui n’est pas le seul à penser que Christophe Dugarry en veut tellement au sélectionneur national qu’il est prêt à tout, même dans ses commentaires en direct devant des millions de personnes. Mais en tout cas pas de quoi affoler M6 qui a battu un record avec la diffusion de ce France-Portugal

📺📈 #Audiences

La qualification des bleus explose l'audience d'M6 !



Le match #PORFRA a réuni hier en moyenne 12.66M de téléspectateurs soit 54.2% de PDA (66% FRDA-50).



La chaîne large leader de la soirée. pic.twitter.com/TkUOssH04g — Monascope7 (@Monascope7) July 6, 2024

En effet, ce samedi, Mediametrie a révélé que le quart de finale de l'Euro 2024 entre la France et le Portugal a réuni 12,66 millions de téléspectateurs sur M6, faisant de ce match de football le programme le plus regardé depuis le début de l'année 2024. De quoi faire oublier le matraquage de Christophe Dugarry sur les réseaux sociaux.