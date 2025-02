Pierre Ménès remercie Pascal Praud avec un tacle gratuit

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Soutenu par Pascal Praud dans une période difficile, Pierre Ménès s’est montré reconnaissant envers son confrère. L’ancien journaliste de Canal+ lui a néanmoins balancé un tacle inattendu.

Loin de faire l’unanimité, Pascal Praud appréciera l’hommage rendu par Pierre Ménès. L’auteur de la chaîne YouTube Pierrot Le Foot a félicité son confrère pour son parcours. L’ancien journaliste de Canal+ en a tout de même profité pour se mettre en avant. Selon lui, l’animateur de la chaîne CNews, en difficulté après son passage en tant que directeur général délégué en charge de la communication et du marketing au FC Nantes (2008-2010), a profité d’un coup de pouce indirect.

Face à Pierrot (4/5) : "C’est indirectement un peu grâce à moi que Pascal Praud a retrouvé du travail ... https://t.co/DmAwlgylr9 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 3, 2025

« Je connais bien Pascal, même très bien, a confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Si Pascal Praud est revenu dans le monde du journalisme après l’échec de sa période au FC Nantes, si tant est que ce soit possible qu'il y ait un échec quand ton patron s'appelle Waldemar Kita, c’est indirectement grâce à moi. A l’époque, je faisais le multiplex avec Christian Ollivier (directeur du service des sports de la station, ndlr) sur RTL, et Cyril Linette, qui était le chef des sports, veut que je sois en exclusivité sur Canal, et donc augmente de façon assez sensible mes émoluments pour que j’arrête RTL. »

« Donc j’arrête RTL, et Christian Ollivier se trouve obligé de me trouver un remplaçant, et il choisit Pascal Praud qui, à ce moment-là, n’avait plus de travail. Donc c’est quelque part un peu grâce à moi que Pascal a retrouvé du travail, a-t-il raconté avant d’oser un tacle gratuit. Après on a fait pas mal d’émissions de foot sur CNews, I-Télé à l’époque, c’était sympa. J’ai toujours admiré la propension, en tout cas en football, que Pascal avait de dire tout et son contraire à cinq minutes d’intervalle... »

Pierre Ménès reconnaissant

« Aujourd’hui, c’est vraiment devenu une star, que ce soit sur Europe 1 ou sur CNews, il a des audiences magnifiques. Je ne suis pas forcément très client de ses programmes parce que le matin je regarde plus les Grandes Gueules. Il aime beaucoup venir à La Baule, on se croise assez régulièrement et c'est toujours un plaisir parce qu'il fait partie des gens qui m’ont soutenu au moment où j’ai eu toutes mes histoires. Ça aussi, je ne l’oublie pas », a conclu Pierre Ménès sur une note positive.