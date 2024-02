Neymar aide Daniel Alves à dribbler la justice

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Jeudi, Dani Alves a officiellement été condamné à une peine de quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle. Mais l’ancien défenseur du PSG pourrait être libéré beaucoup plus tôt.

Condamné à quatre ans et demi de prison pour une agression sexuelle commise en décembre 2022, Dani Alves pourrait être remis en liberté beaucoup plus tôt que prévu. En effet, la décision rendue jeudi par le Tribunal Supérieur de la Justice de Catalogne n’est pas encore définitive, car les avocats de l’ex-défenseur du Brésil ont fait appel devant la Cour Suprême. De plus, Dani Alves pourrait profiter du système pénitentiaire espagnol afin de retrouver la liberté bien avant d’avoir purgé les quatre ans et demi de prison auxquels il a été condamné.

Officiel : Dani Alves condamné à 4 ans et demi de prison https://t.co/XgUDlR4jxA — Foot01.com (@Foot01_com) February 22, 2024

Dans les faits, l’ancien défenseur de la Juve et du PSG a déjà purgé un an et un mois de prison. Lorsqu’il aura atteint un tiers de sa peine, Dani Alves pourra demander ce que l’on appelle en Espagne le Troisième Degré au juge de surveillance pénitentiaire. Concrètement, ce dernier pourrait autoriser en mai 2024 à Dani Alves des autorisations de sortie même si le Brésilien devra revenir dormir en prison tous les soirs. De plus, celui qui est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football pourrait bénéficier de remise de peine en cas de bonne conduite en prison. A tout cela, il faut ajouter les 150.000 euros reçus par la victime en guise de préjudices moraux et corporels, qui ont été payés à la surprise générale par… Neymar. Les deux anciens joueurs du PSG sont restés proches, et Daniel Alves n'a pas eu la possibilité d'utiliser son propre argent pour la caution. En additionnant tout cela, Dani Alves pourrait être libéré dès le moi de mai 2024, comme le rapporte la presse espagnole. Autrement dit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a peu de chances de rester derrière les barreaux jusqu’en 2028.