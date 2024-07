Layvin Kurzawa entendu par la police

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Désormais libre de tout contrat, Layvin Kurzawa se cherche un nouveau club, mais ce vendredi, l'ancien défenseur du PSG a été entendu par la police suite à la plainte d'un touriste canadien.

C'est Le Parisien qui le révèle, Layvin Kurzawa et son chauffeur se sont présentés la semaine passée devant les policiers afin de répondre à des questions suite à une plainte déposée le 1er juin par un touriste canadien qui affirme que l'entourage du footballeur l'avait agressé à l'aube à la sortie d'une boîte de nuit parisienne. L'auteur de la plainte a confié à la police que c'est Layvin Kurzawa, qui pensait avoir été filmé sans son autorisation, qui a demandé à ses proches de régler le problème. Ces derniers auraient violemment bousculé le touriste canadien, le projetant au sol, avant de le contraindre à présenter son téléphone mobile et de constater que rien n'avait été filmé. Suite à cela, ils auraient filé, laissant l'homme sans aucune explication. Pour l'instant, la police tente de démêler le vrai du faux et c'est pour cela que Kurzawa a été entendu librement.