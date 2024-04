Hervé Mathoux en couple avec Laure Boulleau, il répond sans détour

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Très complices sur l’antenne de Canal +, Hervé Mathoux et Laure Boulleau sont les têtes d’affiche du programme « Au micro » lancé par la chaîne cryptée. Leur duo professionnel a d’ailleurs fait naître quelques rumeurs.

Depuis plusieurs années maintenant, Laure Boulleau est l’une des consultantes phares de Canal +. Canal Football Club, soirées de Ligue des Champions, l’ancienne joueuse de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain s’est imposée comme une personnalité incontournable de la chaîne cryptée et cela s’est encore accentué avec sa présence dans le nouveau programme de Canal +, « Au micro ». Chaque mercredi, un nouvel épisode de ce grand concours pour devenir commentateur sur Canal + est disponible et Laure Boulleau y est présente aux côtés de David Ginola ainsi que du présentateur phare de la chaîne, Hervé Mathoux.

Des rumeurs ont d’ailleurs vu le jour sur les réseaux sociaux au sujet d’une possible relation amoureuse entre Hervé Mathoux et Laure Boulleau, à tel point que le journaliste historique de Canal + a été interrogé à ce sujet au micro de Jordan de Luxe dans son émission ‘Chez Jordan’. L’occasion pour Hervé Mathoux de démentir toute relation amoureuse avec Laure Boulleau, laquelle a récemment donné naissance à son premier enfant. « C’est le problème. Dès que vous travaillez avec une femme, les gens imaginent que vous êtes en couple. Je ne suis pas en couple avec elle. Elle vient d’avoir un bébé. Je ne dis pas avec qui, parce qu’elle ne le rend pas public » a répondu Hervé Mathoux.

L’identité du compagnon de Laure Boulleau fait en réalité peu de doute puisque sa relation avec l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou, a été évoquée avec insistance ces derniers mois. Plusieurs photos du couple ont filtré, mais jusqu’à présent, la consultante de Canal + n’a pas officialisé cette relation, ce qui laisse du coup la place à certaines rumeurs farfelues, dont celle concernant Hervé Mathoux et qui a désormais été démentie.