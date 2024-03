Une course en taxi dégénère, la star du football féminin inculpée

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Superstar du football féminin, la joueuse de Chelsea et de la sélection australienne Sam Kerr est dans la tourmente après avoir été inculpée pour outrage à caractère raciste sur un agent de police.

Polémique autour de la star n°1 du football féminin. Internationale australienne et joueuse de Chelsea, Sam Kerr a été inculpée pour « outrage à caractère raciste sur un agent de police au Royaume Unis » selon la police britannique. Les faits sont dévoilés seulement maintenant mais remontent en réalité au 30 janvier de l’année dernière à Twickenham dans la banlieue sud de Londres et se sont produits alors qu’une policière est intervenue sur un litige qui concernait le montant d’une course en taxi. Le 1er février dernier, Sam Kerr a donc comparu devant un tribunal de Wimbledon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Kerr (@samanthakerr20)

« La Fédération est au courant de la procédure impliquant Sam Kerr au Royaume-Uni. Puisqu'il s'agit d'une affaire judiciaire en cours, nous sommes dans l'incapacité de fournir d'autres commentaires à ce stade » a commenté la fédération australienne de football, qui suit l’affaire de près au vu de l’importance sportive et médiatique de Sam Kerr. Il faut dire que la joueuse de Chelsea est une véritable icône en Australie, où elle est internationale avec les A depuis l’âge de… 15 ans. Actuellement blessée, elle vient tout juste de se faire opérer d’une rupture au ligament antérieur du genou. Une blessure qui compromet très fortement la suite de sa saison, qui aurait dû s’achever avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un évènement qu’elle devrait manquer et dans les semaines à venir, c’est donc pour cette histoire d’outrage à caractère raciste plus que pour ses exploits sur les terrains que la joueuse de Chelsea et de l’Australie risque de faire parler d’elle.