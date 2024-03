La FFF piratée, les licenciés visés et légèrement rassurés

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

La Fédération Française de Football a annoncé par mail à ses licenciés le piratage des données concernant les licences des deux dernières saisons. La FFF s'est voulue tout de suite rassurante.

Le piratage des bases de données d'organismes en France. Un fléau qui a touché la FFF ces dernières heures. La fédération française a annoncé la nouvelle à ses licenciés via un mail. Ceux qui ont payé une licence pendant les saisons 2022-2023 et 2023-2024 sont concernés. La 3F s'est voulu rassurante en précisant qu'aucune donnée sensible n'avait été subtilisée. « Les mots de passe, coordonnées bancaires, données médicales et photographies d’identité ne sont en revanche pas concernés », a t-elle écrit. Elle a recommandé aux licenciés, adultes et enfants, d'être vigilant avec les SMS et les mail suspects. Elle a aussi envoyé un prototype de lettre pour porter plainte en justice pour les personnes intéressées via un lien sur son site internet.