Aulas futur président de la FFF, l’annonce de Le Graët

Patron de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo se porte candidat à la prochaine élection présidentielle de l’instance. Bien qu’annoncé favori, le dirigeant n’a pas les faveurs de Noël Le Graët qui le voit plutôt dans l’ombre de Jean-Michel Aulas.

Près d’un mois avant l’élection du futur président de la Fédération Française de Football, une tendance claire se dessine. Philippe Diallo, nommé par intérim après la mise à l’écart de Noël Le Graët en janvier 2023, fait figure de favori. Ce qui n’a pas l’air d’enchanter son prédécesseur. Le Breton n’est pas le plus grand fan de son ancien bras droit qu’il estime plus chanceux que compétent.

« Je n'ai pas d'avis, a d’abord répondu Noël Le Graët lorsque le journal L’Equipe l’a interrogé sur son successeur. Il devrait jouer au Loto. (Sourire.) Il est viré du syndicat UCPF, ex-Foot Unis, j'ai une place de libre, je me dis qu'il connaît le foot et le nomme trésorier. Avec le départ de Brigitte Henriques au CNOSF, je le promeus vice-président. J'aurais mieux fait de nommer une autre femme. Je ne sais pas si Florence Hardouin (l’ancien directrice générale qui avait poursuivi NLG pour harcèlement moral et sexuel, ndlr) l'a averti de ce qu'elle allait faire contre moi, j'ai un doute. »

Diallo bientôt rétrogradé ?

Sceptique sur Phillipe Diallo, Noël Le Graët préfère soutenir son adversaire à l’élection. « La candidature à la FFF de Pierre Samsonoff ? C'est un bon candidat, meilleur que Diallo, a-t-il comparé. Je le soutiendrai. Il va faire une bonne liste, il connaît bien le foot amateur. Il est sérieux, intelligent et cultivé, ce n'est pas un farfelu. Philippe Diallo est le favori ? Ah bon, je ne sais pas si c'est Aulas ou Diallo le numéro 1. Je ne vois pas Aulas numéro 2 de Diallo. Ils vont peut-être changer d'ordre… » Jean-Michel Aulas appréciera, Philippe Diallo beaucoup moins.