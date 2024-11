Xavier Niel prêt à racheter l'US Créteil ‍? il fait bouillir les réseaux sociaux

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Et si le club de l'US Créteil-Lusitanos était racheté par le propriétaire de Free ? Dans un de ses messages dantesques sur X, Xavier Niel fait planer le mystère.

Le nom du milliardaire français a souvent été évoqué pour venir prendre les commandes d'un club de football. Mais Xavier Niel n'a pour l'instant pas cédé, sauf que ce dimanche, il a laissé un message énigmatique sur le réseau social d'Elon Musk. Tout cela est parti d'un échange incroyable avec un utilisateur de X qui en mai dernier avait adressé ce message au patron de Free : « Xavier Niel je te déteste je te propose un 1v1 devant le Lidl de la rue Sainte à Marseille », reprochant à Free de ne pas lui donner une connexion internet de qualité. Et vendredi, de passage dans la cité phocéenne, Xavier Niel s'est présenté devant le fameux magasin et a répondu à celui qui lui avait donné rendez-vous : « Je t’attends », avec une vidéo délirante ou il suggère à son interlocuteur de se retrouver dans un parking et de « porter ses coui.... ».

Forcément, de nombreux internautes ont alors tenté d'interpeller le dirigeant de Free pour lui réclamer tout un tas de chose, mais Xavier Niel n'a répondu qu'à une seule de ces demandes. « Xavier Niel je te déteste je te propose de racheter l’US Créteil-Lusitanos », a lancé le dénommé Théo94. Une heure plus tard, Xavier Niel lui a répondu : « Me chauffe pas ». Forcément, cela ne veut pas dire que Xavier Niel va racheter le club qui évolue actuellement en National 2, mais ce message laisse tout envisager. Souvent vu dans les tribunes du Parc des Princes, le propriétaire de Free, dont la fortune est estimée à 9 milliards d'euros, est né dans le Val-de-Marne, et connaît donc bien Créteil.