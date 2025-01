Canal+ a interdiction de diffuser les matchs de cette équipe

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes vient de menacer Canal+ si elle continuait à diffuser les matchs d'une équipe européenne.

On ne rigole pas avec la DGCCRF, et la chaîne cryptée le sait. Dans un climat très tendu entre les autorités et le groupe Bolloré, la fin de la chaîne C8 ayant été annoncée après une décision de l'ARCOM, le message envoyé par les autorités à Canal+ au sujet de la Ligue des champions est très ferme, et très clair. En effet, lors des soirées consacrées à la C1, C+ diffuse les rencontres du club suisse des Young Boys de Berne. Et cette formation est sponsorisée par une société pour laquelle la publicité est interdite en France. Moralité, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes somme Canal+ de ne plus donner les matchs de l'équipe suisse.

⚠️ Le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a constaté des diffusions, par la SA GROUPE CANAL+, d’une publicité interdite sur les maillots de joueurs de football pour le sponsor «Plus 500» et a ordonné la cessation de ces pratiques.

👇https://t.co/b2m9wDTXd3 pic.twitter.com/VvydHPmkZO — DGCCRF (@dgccrf) January 2, 2025

« Le Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté, dans le cadre de ses investigations, que la SA GROUPE CANAL+ a diffusé à plusieurs reprises une publicité lisible sur les maillots des joueurs de l’équipe de football des Young Boys de Berne lors de deux compétitions diffusées en direct et à l’occasion de la mise en ligne sur le site canalplus.com des moments forts de ces matchs, pour le sponsor « Plus 500 », proposant des services d’investissement portant sur les contrats financiers risqués. Ces publicités sont interdites par le code de la consommation. La DGCCRF a donc ordonné à la SA GROUPE CANAL+ de cesser ces pratiques », précise, dans un communiqué, le ministère de l'Économie et des Finances. Lors des deux derniers matchs de la première phase de Ligue des champions, les Young Boys doivent affronter le Celtic le 22 janvier, et l'Etoile Rouge de Belgrade une semaine plus tard. La bonne nouvelle pour Canal+ est que la formation bernoise est dernière avec zéro point, et ne sera donc pas qualifiée pour la suite de la Ligue des champions.