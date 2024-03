Dani Alves libéré de prison grâce à Memphis Depay, la vérité éclate

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Condamné à quatre ans et demi de prison pour viol, Dani Alves a obtenu sa libération grâce au paiement d’une caution d’un million d’euros. Une somme que ni Neymar ni Memphis Depay n’ont payé, malgré certaines rumeurs.

Les rumeurs se multiplient sur l’origine de l’argent qui a permis à Dani Alves d’être libéré de prison, dans l’attente de son procès en appel. Pour rappel, l’ancien défenseur de Barcelone, de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain a obtenu sa liberté provisoire en échange d’une caution s’élevant à un million d’euros. Dans un premier temps, la presse brésilienne a laissé croire que Neymar était à l’origine de ce coup de pouce, une information rapidement démentie. Depuis quelques heures, un autre footballeur est associé à la libération de Dani Alves, et c’est beaucoup plus surprenant puisque le nom de Memphis Depay apparait dans le dossier.

Dani Alves a payé sa caution, il sort de prison https://t.co/XJFlLsx7CX — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2024

Selon certaines sources, le footballeur de l’Atlético de Madrid aurait participé à la libération de Dani Alves. Une information qualifiée de fake-news par son avocat belge Sébastien Ledure. « C'est une fake news, ce n'est pas vrai du tout » a lancé l’avocat travaillant dans l’agence Team Depay au média espagnol Telecinco. Ce sont en réalité des propos tenus par Memphis Depay qui ont déclenché cette rumeur. Dans ceux-ci, l’ancien attaquant du Barça, où il a côtoyé Dani Alves, faisait savoir que le Brésilien était toujours son ami en dépit de sa condamnation.

Depay est ami avec Dani Alves, mais n'a pas payé sa caution

« Je ne laisserai jamais tomber mes amis et ma famille. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils font, mais je ne les abandonnerai pas. Je suis ami avec Benjamin Mendy et Dani Alves. Tous deux ont été impliqués dans des affaires criminelles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont plus mes amis » avait confié l’attaquant de l’Atlético de Madrid au média NOS Nieuws il y a quelques jours. Memphis Depay ne laisse donc pas tomber ses amis, cela ne signifie pas qu’il a payé un million d’euros pour faire sortir Dani Alves de prison et cela était important de l’officialiser selon les avocats de l’ancien Lyonnais. De son côté, l'ancien barcelonais n'a pas pu assurer lui-même cette caution en raison du blocage de ses comptes en Espagne.