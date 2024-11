Emmanuel Macron et l'Equipe, un coup de fil brutal

Dans : Info.

Par Claude Dautel

La semaine a été agitée du côté de L'Equipe. Jeudi soir, un journaliste du quotidien sportif s'est vu refuser son accréditation pour France-Israël, et on apprend que l'Élysée n'a guère aimé une photo utilisée par le média sportif.

Le président de la République est un fidèle lecteur de L'Equipe, et on sait également qu'il apprécie le sport. Cette semaine, comme de nombreux élus, Emmanuel Macron était au Stade de France afin d'assister au match entre la France et Israël, lequel se jouait dans le climat que l'on sait. Une rencontre marquée sur le plan médiatique par le refus d'accréditation d'un journaliste du quotidien sportif, dont le nom n'a pas été révélé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qui a valu à la direction de L'Equipe de recevoir un appel direct de l'Élysée. Car, selon le Journal du Dimanche, si la présidence de la république a contacté les responsables du média, c'est pour se plaindre de la photo choisie pour illustrer un message sur X (anciennement Twitter) où il était annoncé que le gouvernement renonçait aux deux heures supplémentaires de sport au collège.

Sur cette photo, Emmanuel Macron est en compagnie d'élèves en tenue de sport. Si le chef de l'État n'a pas aimé cette image, c'est parce que Léon Marchand, quadruple champion olympique aux JO de Paris, a relayé l'article avec un émoji d'un clown. Et forcément, cela a provoqué un déluge sur les réseaux sociaux, le message de la star de la natation étant vu 5 millions de fois. De quoi valoir à L'Equipe un appel en provenance du sommet de l'état. « L’abandon de la mesure attribuée au président, alors qu’il en était le promoteur, a fâché l’Élysée qui s’est fendu d’un coup de fil au journal sportif pour lui signifier sa présentation regrettable », précise le JDD. Cependant, le quotidien n'a rien changé de son message et surtout de sa photo, laquelle est toujours présente sur le réseau social d'Elon Musk.