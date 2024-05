Canal+ a contacté RMC et Amazon pour une énorme offre

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Suite à l’appel d’offres réalisé par l’UEFA en 2022, Canal+ avait raflé les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. La chaîne cryptée n’avait pas hésité à miser gros sur les compétitions européennes. Mais son président Maxime Saada s’était peut-être montré trop ambitieux.

Rien ne change au fil des années. Longtemps décrit comme le diffuseur historique du championnat français, Canal+ reste en conflit avec la Ligue de Football Professionnel. La chaîne cryptée a donc modifié sa stratégie ces dernières années. Pour compenser l’absence de la Ligue 1 dans sa grille et dans le cœur de ses abonnés, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a misé sur d’autres droits sportifs, et notamment sur ceux des compétitions européennes de football.

📺⚽️ Droits TV de la Ligue 1 : discussions sans fin #Médias



Canal+ plus que jamais distante de la LFP, beIN plus que jamais leader des négociations, projet de chaîne dédiée dans les tuyaux, certains présidents inquiets de la redistribution des revenus 👇🏼 https://t.co/mN7dqsKxgG — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) May 11, 2024

A l’été 2022, Canal+ avait raflé tous les droits de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la période 2024-2027. Le tout pour un total de 476 millions d’euros par an. A l’époque, cette triple acquisition faisait la fierté de Maxime Saada. « Nous sommes dans un environnement très compliqué, avec la fragmentation des offres et la multiplication des abonnements, constatait le président de Canal+. Avoir une proposition très simple et très lisible, "100 % des trois Coupes d'Europe sur les antennes de Canal + de 2024 à 2027", a beaucoup de valeur. »

Canal+ a demandé de l'aide

Sauf qu’entre-temps, le dirigeant a changé d’avis. Au lieu de conserver l’intégralité des droits achetés à l’UEFA, Canal+ a sollicité RMC Sport et Amazon (Prime Video) pour tenter de conclure un contrat de co-diffusion. Ainsi, Maxime Saada espérait diminuer le coût des trois compétitions en partageant la facture avec la concurrence. Mais selon les informations de L’Equipe, les deux groupes contactés ont refusé la proposition. Canal+ va donc diffuser et surtout payer la totalité des 546 matchs prévus dans le deal.