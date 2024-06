Bertrand Latour se paye Olivier Rouyer, ça clashe sur L’Equipe ‍!

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En pleine émission L’Equipe du Soir mercredi, Bertrand Latour s’est permis une petite plaisanterie sur son collègue Olivier Rouyer. Mais le consultant de la chaîne L’Equipe n’a pas du tout apprécié, d’où le clash en direct.

L’équipe de France qualifiée mais décevante à l’Euro, à qui la faute ? Pour de nombreux observateurs, les choix de Didier Deschamps plombent les Bleus. Le sélectionneur tricolore est notamment pointé du doigt pour ses décisions concernant le milieu de terrain en manque de créativité. En désaccord avec ces critiques, Olivier Rouyer a tenté de défendre le Bayonnais et sa philosophie qui a porté ses fruits ces dernières années.

Dans L’Équipe du soir de cette nuit, l’ancien international français et consultant Olivier Rouyer n’a pas apprécié une remarque du journaliste Bertrand Latour. Il n’a pas manqué de le recadrer et a même envisagé de quitter le plateau. #EURO2024 #Deschamps #France #Bleus pic.twitter.com/VHMing3hFD — Brun oisif (@menuon_neunl) June 26, 2024

Mais sa prise de position n’a pas convaincu Bertrand Latour. « Je ne suis pas d'accord avec Olivier Rouyer qui a bien fait de faire carrière dans les cafetiers à Nancy et avant comme joueur de foot, parce que je ne le trouve pas très bon en avocat de Didier Deschamps », a immédiatement répondu le journaliste dans l’émission L’Equipe du Soir mercredi. Et sans surprise, son interlocuteur n’a pas du tout apprécié.

« Si tu veux, je peux m'en aller si tu dis des conneries comme ça, s’est agacé le consultant de la chaîne L’Equipe. Il est insupportable, je regrette. Ça c'est le genre de choses que je n'aime pas trop, son humour fort déplacé. Je ne suis pas d'accord avec vous, un peu de respect Bertrand, parce que des fois tu me saoules ! Là je ne suis pas d'accord. Ou bien je quitte le plateau. Il faut un minimum de respect, il ne faut pas déconner, je n'aime pas du tout son introduction. »

Bertrand Latour ironise pour finir

Le présentateur Giovanni Castaldi a donc tenté d’apaiser les tensions. « C'est une mauvaise blague, ou oublie, on passe, on s'excuse, il n'y a pas de problème et on passe à autre chose », a tempéré l’animateur, avant le mea-culpa de Bertrand Latour. « Olivier je te présente mes excuses les plus sincères. Je pensais qu'il y avait un petit peu d'humour, il n'y en a pas, il n'y a aucun souci. J'ai un grand respect pour ta carrière, il n'y a aucune ironie derrière ça. On fera toutes les interventions au premier degré, ça fera une super émission », a ironisé le journaliste pour mettre fin à ce clash en plein direct.