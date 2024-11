La Chaîne L'Equipe exige ce grand changement

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Si elle monte en puissance avec l'acquisition de nombreux droits sportifs, La Chaîne L'Equipe reste encore en retrait sur la TNT en terme d'audiences. Les disparitions programmées de C8 et NRJ12 pourraient l'aider à se développer enfin.

En 2024, regarder du sport gratuitement à la télévision française relève parfois du fantasme. De nombreux sports et leurs compétitions ont été récupérés par les acteurs payants Canal+, DAZN, beIN Sports ou RMC Sport ces dernières années. Dans ce contexte, La Chaine L'Equipe fait figure de bouée de sauvetage pour les téléspectateurs les moins fortunés. Elle propose un catalogue de plus en plus étoffé, notamment en terme de football : Ligue des Nations, Serie A, Coupe d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, Espoirs. Les matchs s'enchaînent sur le canal 21 de la TNT. Mais, le sport le plus populaire de la planète ne fait pas grandement décoller les audiences de la chaîne détenue par le Groupe Amaury.

L'Equipe vise le numéro 8 de la TNT

Dans un classement d'audimat dominé par TF1 depuis plus de 30 ans, L'Equipe se situe plutôt autour de la 15e place avec moins de 2% de part d'audience. Cette visibilité moindre est souvent expliquée par la numérotation des chaînes de la TNT. Plus un canal dispose d'un chiffre élevé, plus il peine à attirer le public français. Situé sur le 21 depuis son arrivée sur la TNT en 2012, L'Equipe a enfin trouvé l'occasion de gagner en popularité.

📺 #Medias

Numérotation de la TNT : L’Équipe souhaite changer de numero !



La chaîne sportive a écrit à l’Arcom pour déclarer sa candidature à la reprise des numéros de C8 et NRJ 12, qui sont convoités par l’ensemble des chaînes françaises.



L’Équipe veut rejoindre « le bloc… pic.twitter.com/kFvabykAFk — Monascope7 (@Monascope7) November 23, 2024

Selon les informations du Parisien, elle souhaite récupérer les numéros laissés vacants par C8 et NRJ 12 qui ont perdu leurs fréquences TNT sur décision de l'Arcom. L'autorité de régulation de la télévision française vient de recevoir une lettre émanant de La Chaine L'Equipe pour reprendre le numéro 8 ou le numéro 12 sur la nouvelle liste de la TNT. Cette démarche est motivée par le fait que l'Arcom veut regrouper les chaines d'information LCI, France Info, BFM TV et CNews dans un bloc « info » du 13 au 16. A voir désormais si la demande de L'Equipe sera approuvée alors que plusieurs millions d'euros sont en jeu entre les différents groupes de médias.