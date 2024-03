Le million s'est bien envolé, Alves s'offre un week-end en prison

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Comme annoncé par la presse brésilienne, Neymar et son père ont finalement renoncé à payer la caution de Dani Alves fixée à 1 million d'euros. N'ayant pu rassembler cette somme avant la fin de la journée, Alves va rester trois jours de plus en prison.

Une joie de courte durée pour Dani Alves. Emprisonné depuis plus d'un an pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, l'ancien latéral du Barça devait être libéré contre une caution d'un million d'euros. C'est la faveur accordée par le tribunal catalan mercredi. Deux jours plus tard, l'horizon d'Alves s'obscurcit de nouveau. En effet, son compatriote et ami Neymar devait lui prêter la somme en question. Toutefois, le joueur d'Al-Hilal et son clan ont fait machine arrière ces dernières heures. Son père Neymar Sr l'a confirmé dans un communiqué publié ce vendredi. « J'espère que Daniel trouvera, avec sa propre famille, toutes les réponses qu'il cherche. Pour nous, pour ma famille, l'affaire est terminée », a t-il lâché.

Manquant d'argent, Alves passera le week-end en prison

Une volte-face due à l'indignation suscitée par cette aide financière au Brésil. Même le président Lula s'est exprimé sur le sujet, confiant être mal à l'aise que l'on aide un violeur de cette manière. C'est un coup de massue pour Dani Alves dont les projets de libération sont reportés au-delà de ce week-end. Comme le révèle le média Ok Diario, Alves avait jusqu'à 15h ce vendredi pour remettre le million d'euros de caution. Il n'a évidemment pas pu réunir cette somme sans l'aide du clan Neymar, ses avoirs au Brésil n'étant pas récupérables à ce niveau pendant son incarcération.

Dani Alves will spend the weekend in jail. He did not get the money to pay for bail.



— @victor_nahe pic.twitter.com/K3uiGy83Zr — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 22, 2024

Le service de l'administration pénitentiaire concerné par la remise de la caution étant désormais fermé pour le week-end, Dani Alves va rester derrière les barreaux jusqu'à lundi matin au moins. Il devra trouver les fonds pour 9h ce jour-là, au moment où le bureau de l'administration rouvrira. Alves n'a pas beaucoup d'options sur le plan financier, la justice espagnole ayant gelé ses comptes. Il attend toujours le versement des 6 millions d'euros de dédommagement du fisc espagnol pour un ancien litige avec ses agents. L'autre possibilité serait de vendre la maison qu'il détient en banlieue de Barcelone et qui est d'une valeur de 5 millions d'euros. Malheureusement, une hypothèque en cours sur le logement rend l'opération complexe. Cet épisode va pousser Dani Alves à reconsidérer son amitié avec Neymar.