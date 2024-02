Futsal ‍: Le champion de France déclare forfait, la raison est lunaire

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Champion de France de D1 en Futsal, Laval va déclarer forfait pour son match de championnat contre Béthune samedi. La raison est totalement lunaire à ce niveau de compétition.

Leader du championnat de D1 en Futsal avec 23 points d’avance sur Toulouse, Laval devait jouer contre Béthune (11e) en match de championnat samedi. A en croire les informations du journal Ouest-France, la rencontre n’aura pas lieu et l’actuel leader du championnat va être contraint de déclarer forfait. Avalanche de blessures ? Épidémie de gastro-entérite ? Rien de tout ça. De manière aussi sidérante qu’incompréhensible, Laval va être contraint de perdre ce match par forfait car sa salle est occupée samedi soir par l’humoriste Jérémy Ferrari.

Ouest-France affirme que le champion de France en titre a déposé une dérogation afin de décaler la rencontre… mais cette requête a purement et simplement été refusée par la fédération, pour le motif que le club de Béthune, mal en point en championnat n'a pas donné son accord pour ces solutions de repli envisagées. Pour une simple question de location de salle, Laval va donc perdre « gratuitement » une rencontre sans même pouvoir défendre ses chances. Une histoire totalement folle à ce niveau de compétition car bien qu’il ne s’agisse que de Futsal, on parle ici du plus haut niveau en France, même si l'amateurisme reste la norme. Le club lavallois a d'ailleurs confirmé l'information dans un communiqué à retrouver ci-dessus.