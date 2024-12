Une nouvelle règle arrive, les gardiens ne vont pas aimer

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Pour mettre un terme aux gestes antisportifs, l’instance mondiale de l’arbitrage teste une nouvelle règle concernant les gardiens. Ce point stipule que les portiers doivent respecter le temps accordé avec le ballon entre les mains, sous peine d’offrir un corner à l’adversaire.

Le problème apparaît dans tous les matchs ou presque. Lorsqu’une équipe mène et que le coup de sifflet final approche, ses joueurs ne se gênent pas pour perdre du temps. Tous les moyens sont bons pour casser le rythme et laisser défiler le chrono. Une tendance particulièrement agaçante pour la formation menée, d’autant que les arbitres ne sanctionnent pas suffisamment ce genre de comportement. C’est aussi l’avis de l’International Football Association Board (IFAB) qui tente de mettre en place une nouvelle règle.

Les arbitres devront faire le décompte

Pour le moment, les gardiens sont autorisés à garder le ballon entre les mains pendant six secondes. S’ils dépassent ce délai, un coup franc indirect dans la surface doit être sifflé. Il est clair que les arbitres sont très souvent réticents à l’idée de sanctionner les abus. C’est pourquoi l’instance mondiale de l’arbitrage teste actuellement une règle selon laquelle les portiers ont huit secondes, et non plus six, pour remettre le ballon en jeu. L’arbitre devra alors faire le décompte des cinq dernières secondes avec ses doigts. Et en cas de dépassement, un corner sera donné à l’équipe adverse.

Cette nouveauté n’est que testée dans les compétitions de jeunes (moins de 21 ans) en Angleterre et à Malte, avec un résultat satisfaisant. « Les données qui en ressortent jusqu’à présent sont très, très intéressantes, a confié au Times le membre du conseil d’administration de l’IFAB Patrick Nelson. Le nombre de corners accordés est presque inexistant, ce qui nous indique, à la lumière des données, que l’effet dissuasif existe bien. C’est exactement ce que nous souhaitons qu’il soit à ce stade. » En Italie, les instances vont tester cette règle en accordant seulement une touche à l’équipe adverse. Il n'empêche que les gardiens risquent de ne pas apprécier.