Piraté, RMC Sport diffuse un message se moquant de la Russie

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Au lendemain d'un terrible attentat qui a fait plus de 150 morts à Moscou, le compte X de RMC Sport et de différents médias du groupe de presse a diffusé un message se moquant de la Russie. Il s'agit d'un énorme piratage.

Pendant quelques minutes, les abonnés au compte X (anciennement Twitter) de RMC Sport, suivi par 2,5 millions de personnes, et de ses différentes émissions ont probablement halluciné en voyant le message relayé. « Bah alors @KremlinRussia_E, on a perdu des membres ? ça vous apprendra à mal parler du président Macron », lançait par exemple l'After Foot, faisant référence au terrible attentat qui a touché vendredi la capitale russe et qui aurait déjà fait plus de 150 victimes. Un message qui a aussi été relayé sur les comptes de plusieurs médias du groupe Altice, dont BFM. Très vite, il n'y a eu aucun doute sur le piratage de la totalité des comptes sur les réseaux sociaux, puisqu'un groupe a clairement revendiqué avoir pris les commandes en diffusant notamment des slogans pro-palestiniens.

🔴 Nos comptes réseaux sociaux BFM-RMC sont actuellement victimes d’un piratage, des messages malveillants ont été publiés et sont progressivement effacés. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation.

Des poursuites seront engagées pour identifier les auteurs. Nous… — RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2024

Peu avant 16h30, le groupe Altice Média a confirmé ce piratage de masse, et indiqué vouloir rapidement reprendre le contrôle des opérations et de sa communication digitales, puisque même la chaîne Youtube de BFM a été piraté. « Nos comptes réseaux sociaux BFM-RMC sont actuellement victimes d’un piratage, des messages malveillants ont été publiés et sont progressivement effacés. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation. Des poursuites seront engagées pour identifier les auteurs. Nous vous remercions de votre confiance », indique le groupe de média, actuellement en cours de rachat par CGA-CGM.