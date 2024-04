30 ME en jeu, Beckham attaque une star d’Hollywood

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Ancien ambassadeur de la marque de fitness et de conseil F45, notamment détenue par Mark Wahlberg, David Beckham est entré en conflit avec l’acteur américain. L’ancien milieu de terrain le poursuit en justice et lui réclame près de 30 millions d’euros au total à cause d’engagements non tenus.

Pendant que l’Inter Miami de Lionel Messi réussit son début de saison, son président et copropriétaire David Beckham s’est lancé dans une rude bataille juridique. Le dirigeant de la franchise de Major League Soccer a attaqué son ancien ami Mark Wahlberg en justice pour des engagements non tenus. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter au début de l’histoire en 2007. A cette époque, le milieu de terrain toujours en activité rejoint les Los Angeles Galaxy et se rapproche de stars américaines comme Mark Wahlberg.

MESSI MAGIC AT ARROWHEAD STADIUM ✨



What. A. Strike. pic.twitter.com/E3ax584Nw9 — Major League Soccer (@MLS) April 14, 2024

Ce dernier, entouré de collaborateurs, possède une marque de fitness et de conseil connue sous le nom de F45. Une société que David Beckham acceptera de promouvoir via ses réseaux sociaux, sous les yeux de ses millions de followers. Le problème, c’est que l’ambassadeur anglais accuse la société australienne de ne pas lui avoir versé sa part des actions début 2022 comme il était prévu, mais seulement quelques mois plus tard, quand l’action avait nettement chuté. David Beckham et ses avocats constatent alors un manque à gagner estimé à près de 9 millions d’euros.

F45 dans le rouge

La société de l’ex-footballeur, David Beckham Ventures Ltd, à qui la justice a demandé de déposer des plaintes distinctes, a d’abord poursuivi F45 en réclamant plus de 21 millions d’euros de dommages et intérêts. Et maintenant, la star du ballon rond passée par le Paris Saint-Germain attaque directement Mark Wahlberg et ses deux collaborateurs pour les 9 millions d’euros manquants. A noter que les accusés nient la version de David Beckham, précise The Sun, qui ajoute que la société F45, mal en point, a déjà dû fermer des franchises dans plusieurs pays.