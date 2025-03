Bertrand Latour a matché avec cette consultante vedette

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Transféré de la chaîne L'Equipe à Canal+, Bertrand Latour a découvert une nouvelle rédaction et le journaliste vedette du CFC ne cache pas qu'il a vite lié une relation particulière avec une consultante de la chaîne.

Habitué au plateau de L'Equipe du Soir, Bertrand Latour a rejoint l'été dernier Canal+ dans un transfert spectaculaire, Margot Dumont quittant aussi Beinsports pour venir rejoindre l'équipe d'Hervé Mathoux. Aussi à l'aise sur les deux chaînes, le journaliste de 33 ans a tout de même été obligé de changer sa manière de travailler, notamment parce qu'il est passé d'un média qui n'avait pas les droits des compétitions majeures de football à C+, unique diffuseur de la Ligue des champions et de l'Europa League en France. Et, dans un entretien accordé à L'Equipe, Bertrand Latour ne le cache pas, il a vite trouvé ses repères au sein de l'équipe du Canal Football Club, et cela, grâce à une relation privilégiée avec la consultante vedette de Canal+.

Bertrand Latour remercie cette consultante

En effet, alors qu'il était forcément prudent au moment d'entrer dans une nouvelle rédaction, où tout le monde se connaît de longue date, Bertrand Latour a vite trouvé ses repères grâce à Laure Boulleau, dont il admet qu'elle a été importante dans son intégration sur Canal+. « Je n'ai pas bossé avec tous encore, ils sont tellement nombreux ! Celle que je vois le plus, c'est Laure (Boulleau). Ça a matché tout de suite », témoigne Bertrand Latour, qui a désormais totalement trouvé sa place dans les différentes émissions de football, et même de sport puisqu'il participe au Late Sport 360. Il est vrai que celui qui est considéré comme le snipeur du football, a pour mission de contribuer à relancer le Canal Football Club dont les audiences déclinaient sérieusement depuis quelques saisons, et notamment le départ de Pierre Ménès.