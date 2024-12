Pierre Ménès refuse l’offre virtuelle de François Bayrou

Dans : Info.

Par Corentin Facy

L’intelligence artificielle fait des miracles et a notamment propulsé Pierre Ménès au poste de ministre des Sports sur les réseaux sociaux. Une blague qui a fait rire l’intéressé, lequel a évoqué un possible rôle ministériel.

François Bayrou a présenté lundi soir son gouvernement, après plusieurs jours de tractations, de rumeurs et de suspense. Marie Barsacq, directrice impact et héritage de Paris 2024, a été nommée Ministre des Sports en lieu et place de Gil Avérous. Un poste qui aurait pu revenir à Pierre Ménès… selon l’intelligence artificielle. Il y a quelques jours, le compte parodique Pediavenir a en effet publié une photo générée par l’IA de l’ancien consultant de Canal+ au côté de François Bayrou dans la cour de l’Elysée. Une image qui a fait sourire le principal intéressé, lequel y a réagi sur son compte YouTube. Par ailleurs questionné sur son intérêt ou pas pour un rôle ministériel, Pierre Ménès a cependant expliqué que malgré l’immense honneur que cela représenterait, il ne se verrait pas endosser de telles responsabilités à l’avenir.

🇫🇷🚨 FLASH – François Bayrou aurait choisi Pierre Ménès comme nouveau Ministre des Sports. pic.twitter.com/rOFkQupdYj — Pediavenir (@Pediavenir) December 22, 2024

« Ce n’est pas une rumeur farfelue, c’est un site parodique qui a fait une photo d’intelligence artificielle où je suis dans la cour de l’Elysée en train de serrer la main de François Bayrou. La photo est superbe, je me trouve extrêmement élégant sur cette photo. Mais effectivement, c’est totalement farfelue. Le poste ne m’intéresse pas pour plusieurs raisons. D’abord je n’ai pas la santé avec mon genou, c’est une évidence. Et puis surtout, parce que je n’ai pas la compétence. Gérer le sport français, ce n’est pas gérer le foot français, c’est gérer quelque chose d’extrêmement différent, c’est se pencher sur les Fédés, le sport amateur, des sports que tu ne connais pas ou que tu n’apprécies pas. Je ne vais pas mentir, ce serait un immense honneur que l’on me propose ça mais j’aurais la présence d’esprit de refuser ce poste car j’estime que je n’en ai pas les compétences » a expliqué l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Si le gouvernement de François Bayrou venait à être censuré, il ne faudra donc pas compter sur Pierre Ménès pour prendre la relève de Marie Barsacq dans les prochains mois.