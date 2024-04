Jacques Vendroux victime de la concurrence sur Europe 1

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Animateur de l’émission Europe 1 Sport le vendredi soir, Jacques Vendroux verra son programme disparaître le mois prochain. La radio va poursuivre son changement de politique et se concentrer encore un peu plus sur l’information au détriment du sport.

Jacques Vendroux perd du terrain chez Europe 1. Alors qu’il anime l’émission Europe 1 Sport le vendredi de 20 heures à 21 heures, le journaliste de 76 ans va subir la disparition de son programme à partir du 3 mai. Ce vendredi 26 sera donc sa dernière aux commandes. Il n’est pourtant pas question d’un départ pour le natif de Calais. Selon les informations de L’Equipe, Jacques Vendroux paye les conséquences du changement de politique décidé par ses supérieurs depuis quelques mois.

Moins de sport sur Europe 1

Durant la période janvier-mars 2024, Europe 1 a constaté les effets positifs de ses programmes davantage axés sur l’information au détriment du sport. Avec un total de 2,39 millions d’auditeurs, la radio a attiré 223 000 personnes supplémentaires par rapport à l’année précédente. La direction a donc choisi Pierre De Vilno pour présenter Europe 1 Soir du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures. A noter que Jacques Vendroux interviendra tout de même dans l’édition du vendredi.

Le chroniqueur de la chaîne CNEWS garde également son émission sur Europe 1 le samedi et le dimanche, toujours avec des débats et des interviews. Reste à savoir combien de temps ce programme sportif gardera sa place dans la grille des programmes, sachant que Jacques Vendroux est sous contrat avec Europe 1 jusqu’en juin 2025. En attendant d’en savoir plus, le journaliste a savouré ce mercredi la nouvelle apparition du Variétés Club de France. Le club disputait un match caritatif à Plaisir (Yvelines) au profit des Pièces Jaunes, avec la présence du Président de la République Emmanuel Macron.