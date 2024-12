Foot01.com vous souhaite une très bonne année 2025

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

2024 vient de se terminer, et Foot01 vous informe que nous sommes en 2025 désormais.

Une année que la rédaction vous souhaite la plus agréable possible et la plus réussie à tous les niveaux. Sans oublier la santé, élément indispensable dans la quête insatiable du bonheur. Pour certains, le football c’est la santé, que ce soit dans la pratique ou dans le suivi de vos équipes de coeur. Tout le monde ne pourra pas gagner, mais cela nous permettra de suivre tous ensemble la suite de cette saison, avec la Ligue 1 et ses nombreux enjeux, la Coupe de France, la Ligue 2 et le nouveau projet du Paris FC, la Ligue des Champions où les clubs français figurent bien pour le moment, et l’équipe de France en Ligue des Nations notamment. Avec en plus, comme un cadeau de Noël après l’heure, la Coupe du monde des clubs qui vient s’ajouter au calendrier. En plein été. De quoi faire râler contre les cadences infernales des joueurs et des nouvelles compétitions qui arrivent, même si cela ne nous empêchera pas de jeter un coup d’oeil à cette nouvelle épreuve.

Une année riche en évènements vient donc de débuter, et Foot01 sera là comme chaque jour depuis 6000 jours ! L’occasion de vous remercier d’être toujours plus nombreux à suivre l’actualité sur notre site.

En vous souhaitant à tous une bonne année 2025