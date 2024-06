Djokovic assome Riolo en plein Roland-Garros

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Daniel Riolo a souvent des positions très tranchées en ce qui concerne le football, mais pas seulement. Amateur aussi de tennis, le journaliste de RMC est rattrapé par ses propos sur Novak Djokovic.

On l'a appris mardi dans la soirée, Novak Djokovic a déclaré forfait pour son quart de finale de Roland-Garros, et moins de 24 heures plus tard, la star du tennis mondial devrait se faire opérer du ménisque dans une clinique de Paris dans les prochaines heures. De quoi permettre à certains petits malins de ressortir du bois pour rappeler à Daniel Riolo ses propos tenus à l'antenne de RMC lundi en se demandant si ses analyses footballistiques étaient du même niveau que celles sur le tennis. En effet, réagissant aux propos de Djokovic, qui avait affirmé en conférence de presse qu'il avait des doutes sur sa présence lors des quarts de finale contre Casper Ruud après sa victoire de lundi, Daniel Riolo avait accusé le joueur serbe de faire du cinéma.

Même au Tennis il est à côté de la plaque 😂😂 https://t.co/bxnDkwCHQi pic.twitter.com/k5IcN7Wrr5 — Jason Burne (@Monty_Brogan69) June 4, 2024

« C’est le cinéma habituel, ce qu’il dit ce n’est pas vrai. Il ment, et on verra qu’il sera sur le court mercredi et qu’il sera en pleine forme. Et les gogos vont croire à l’histoire qu’il raconte. Il va au bout de rien du tout, Djoko c’est le cinoche permanent », avait lancé le journaliste. Alors forcément, quand le forfait du vainqueur de 24 tournois du Grande Chelem a officialisé son absence, certains se sont amusés de tout cela. « Même au Tennis, il est à côté de la plaque », « L'analyse foireuse + la façon de le dire où il fait passer Walid Acherchour pour le pire des demeurés, du grand Riolo, on est rarement déçu avec lui », « Je ne sais pas qui il déteste le plus, Djoko ou Luis Enrique, la mauvaise foi avec les 2 chaque intervention est incroyable », les commentaires sur X se sont multipliés, même si forcément tout cela contribue à la notoriété de Daniel Riolo et de son émission.