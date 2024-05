Neymar l'influvoleur, une plainte est déposée

Ces dernières années, Neymar fait bien plus parler de lui pour ses actions hors du terrain que sur le pré. Le joueur brésilien est un adepte des jeux d'argent, représentant plusieurs sociétés de paris sportifs. Un joueur ruiné par les paris s'en prend désormais à lui.

Footballeur de talent, Neymar est devenu avec le temps un business man redoutable. Le joueur brésilien sait faire fructifier sa fortune, en plus de son salaire XXL en Arabie Saoudite. C'est notamment le cas dans les jeux d'argent. Neymar est d'abord un joueur invétéré de poker, se vantant de gagner de belles sommes sur les tables de jeu réelles et virtuelles. Mais, il vend aussi son image à des sociétés spécialisées dans le poker et les paris sportifs. Il est notamment lié avec le bookmaker Blaze dont la promotion est interdite en France. Un partenariat qui va lui offrir une convocation devant la justice brésilienne.

En effet, selon la presse brésilienne, un client de Blaze a porté plainte contre Neymar. Sans emploi, Erick Paiva a joué toutes ses économies sur le site de paris sportifs. Il s'est retrouvé ruiné, perdant 11 000 euros dans l'aventure. Selon lui, cette mésaventure a été causée par Neymar. L'ancien joueur du PSG est accusé de « mauvaise influence ». Sur ses réseaux sociaux, Neymar promettait des gains financiers immédiats sans quitter son domicile avec Blaze. Cela a été pris au pied de la lettre par Erick Paiva qui espérait multiplier ses économies en pariant.

