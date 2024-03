Daniel Alves reste en prison, le clan Neymar le lâche

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Mercredi, on apprenait que Dani Alves pouvait être provisoirement libéré de prison grâce en cas de paiement d'une caution à 1 million d'euros, après avoir été condamné à quatre ans et demi de prison pour viol.

La presse brésilienne a lâché une véritable bombe en dévoilant que cette caution d’un million d’euros avait été payée par… Neymar. Pendant le procès, l’ancien n°10 du PSG avait déjà aidé son ancien coéquipier en payant une somme de 150.000 euros à la jeune femme accusant Dani Alves mais cette fois, le meneur de jeu d’Al-Hilal et son entourage seraient allés beaucoup plus loin en versant la totalité de la caution estimée à un million d’euros pour permettre à Dani Alves de sortir de prison le temps que son affaire soit traitée en appel. Une information à prendre avec des pincettes puisque le média brésilien Tribuna dément ce vendredi ce qui est qualifiée de fake news.

Neymar paie 1ME pour faire libérer un violeur, Dani Alves sort de prison https://t.co/PLrjAXDE0U — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2024

Le site sud-américain confirme que le tribunal de Barcelone a accordé à Dani Alves une libération conditionnelle (avec interdiction de quitter le territoire) moyennant une clause d’un million d’euros, mais explique que pour l’instant… personne n’a payé le montant de cette caution. Autrement dit, l’ancien défenseur de la Juventus Turin, du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain n'a pas été libéré. Et Neymar et sa famille auraient bel et bien été sollicités par le clan Dani Alves, mais le père du joueur a clairement fait savoir qu'il n'y aurait plus d'effort de ce côté-là. « C’est de notoriété publique que, dans un premier temps, j’ai aidé Dani Alves. À présent, alors que la situation est différente, que la justice espagnole a déjà tranché pour une condamnation, certains font des spéculations et tentent d’associer mon nom et celui de mon fils à un sujet qui n’est plus de notre ressort », a expliqué Neymar Pai sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à savoir si de son côté, Dani Alves a ce qu’il faut de côté pour assumer financièrement le paiement de cette caution à un million d’euros, afin d'être libéré provisoirement en attendant son procès.