Grosse émotion pour l’enterrement d’Abdelaziz Barrada

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Une semaine après son décès brutal, Abdelaziz Barrada a été enterré au Maroc, alors que les hommages se sont succédés pour l'ancien joueur de l'OM et du PSG.

Ancien joueur de l’OM et du PSG notamment mais aussi international marocain, Abdelaziz Barrada est décédé jeudi dernier d’une crise cardiaque soudaine, alors qu’il était dans son appartement en France. L'autopsie pratiquée par les autorités françaises a confirmé la nature de sa mort. Son décès à seulement 35 ans alors qu’il venait de raccrocher les crampons a bouleversé le monde du football, qui a beaucoup pensé à lui et sa famille ces derniers jours. La presse marocaine relate que ses funérailles ont eu lieu ce mercredi dans son village natal d’Ait Abdellah, dans la région de Tinghir. Le gouverneur de la région et une foule considérable, composée à la fois de proches mais aussi d’habitants de la région, ont pris la direction du cimetière pour son enterrement.

Ses parents et de nombreux amis ont pris la parole pour exprimer leur tristesse face à cette terrible nouvelle qui a touché un homme encore jeune, et apprécié de tous. La fédération de football marocaine s’est également associée à ce drame, facilitant notamment quelques démarches en allouant un jet privé pour permettre au corps du défunt et à ses proches de ne pas être tracassé par des problèmes de transport. En France, un hommage a été rendu en début de semaine à Provins, la ville où Barrada a grandi. Au Stade Vélodrome également ce dimanche, sa photo a été affichée sur l'écran géant pour un moment de recueillement pour ce joueur qui a évolué sous les deux maillots du PSG et de l'OM.