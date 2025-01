Pierre Ménès fait un aveu surprenant sur Daniel Riolo

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo et Pierre Ménès ont régulièrement été opposés pour savoir qui était le consultant numéro un en matière de football en France. Il n’y a plus débat aujourd’hui, de l’aveu même de l’ex-consultant star de Canal+.

Consultant vedette sur RMC, Daniel Riolo est loin de toujours faire l’unanimité. Parfois virulent dans ses interventions, l’éditorialiste de l’After Foot est aujourd’hui un membre influent du paysage audiovisuel français. Ces dernières années, il a régulièrement été opposé à Pierre Ménès et le débat a souvent existé pour savoir lequel des deux était le meilleur - ou le plus populaire - consultant de foot à la télé et à la radio. L’ancienne vedette du Canal Football Club ne sévit plus dans les médias à présent si ce n’est sur YouTube. Mais dans l’une de ses dernières vidéos justement, Pierre Ménès a été interrogé à propos de Daniel Riolo.

Contre toute attente, celui qui a également fait quelques piges dans Touche pas à mon poste sur C8 a couvert son confrère de louanges. A ses yeux, Daniel Riolo est sans conteste le consultant n°1 de foot en France, malgré son style très offensif et parfois un peu trop cash. « Moi j’aime bien Daniel (Riolo). Je l’aime bien car je trouve qu’il est très compétent en matière de football. C’est certainement de tous les gens de son genre dans les différentes émissions de télé, l’un de ceux qui connait le mieux le foot et qui a la meilleure analyse » explique Pierre Ménès avant de poursuivre.

Pierre Ménès est fan de Daniel Riolo

« Après, c’est vrai qu’il a son style, que lorsqu’il tient un bout de viande entre ses crocs, il ne le lâche pas et il ne laisse qu’un petit bout d’os. Dites moi si je me trompe mais je n’ai pas eu l’impression de partager cette agressivité avec lui même si j’ai eu mes têtes de Turc. J’ai toujours eu l’impression de traiter ça avec plus de moquerie que de violence. Mais quand Daniel parle, j’écoute. Je ne suis pas toujours d’accord mais en tout cas, ça suscite le débat et je trouve que ses échanges avec Florent Gautreau sont d’excellente qualité » a lancé Pierre Ménès, dont l’avis ira sans doute droit au coeur de Daniel Riolo, lequel ne s'attend sans doute pas à de tels compliments de la part de celui avec qui il a collaboré par le passé notamment dans le cadre d’un partenariat avec le jeu vidéo FIFA.