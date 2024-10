Le Qatar et l’Arabie Saoudite négocient un gros coup

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En conflit ces dernière années, le Qatar et l’Arabie Saoudite ont amélioré leurs relations. Les deux pays pourraient même collaborer puisque le fonds d’investissement souverain saoudien compte investir chez beIN Sports.

Aux commandes de Newcastle depuis octobre 2021, l’Arabie Saoudite rêvait d’une autre aventure. Le fonds d’investissement souverain (PIF) comptait investir massivement pour mener les Magpies vers les sommets en Angleterre. Mais les règles du fair-play financier de la Premier League représentent un obstacle inattendu. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les Saoudiens se tournent vers d’autres domaines. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent un possible investissement chez DAZN.

TV : DAZN vendu, l'offre de l'Arabie Saoudite révélée https://t.co/vyyJZG2CF3 — Foot01.com (@Foot01_com) October 8, 2024

L’Arabie Saoudite penserait à racheter 10% des parts de la plateforme de streaming pour un montant supérieur à 900 millions d’euros. Alerté par ces bruits de couloir, le fonds d’investissement souverain n’a pas tardé à réagir. Un communiqué a été publié pour démentir toute intention d’entrer dans le capital de la société britannique. Et si l’Arabie Saoudite privilégiait un autre acteur majeur dans le monde des médias ? D’après TBR Football, le PIF serait entré en discussion pour racheter des parts de beIN Sports, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et diffuseur de la Premier League dans tout le Moyen-Orient. Une information plutôt étonnante sachant que les deux pays étaient en froid ces dernières années.

La fin du conflit

« Les tensions se sont apaisées entre les deux états, a expliqué le professeur de finance du football Kieran Maguire. L'ambiance était assez hostile il y a quelques années. Des problèmes plus vastes se posent actuellement au Moyen-Orient, bien sûr. L'émir du Qatar et Mohamed Bin Salman ont été vus assis l'un à côté de l'autre lors d'un match de la Coupe du monde. Bien sûr, l'Arabie Saoudite va accueillir la Coupe du monde 2034, donc cela fait partie d'un dégel plus large de mauvaises relations. Ce serait un énorme coup pour les deux parties dans le sens où cela montrerait qu'ils peuvent travailler ensemble et distribuer les droits de la Premier League, etc. »