La justice réclame 2 ans et demi de prison pour Ben Yedder

Par Mehdi Lunay

Wissam Ben Yedder était au tribunal de Nice ce mardi pour des faits présumés d'agression sexuelle en état d'ivresse. Le mea culpa de l'ancien attaquant monégasque n'aura pas convaincu le parquet.

Si Wissam Ben Yedder a encore des projets de carrière dans le football, ce mardi représentait une étape importante pour son avenir. L'ancien attaquant monégasque s'est présenté devant le tribunal de Nice pour une affaire d'agression sexuelle présumée en état d'ivresse. Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 septembre sur la Côte d'Azur. Une jeune femme de 23 ans l'accuse d'attouchements dans sa voiture. La justice lui reproche aussi d'avoir commis un refus d'obtempérer envers les policiers ce soir-là. Interrogé à la barre, Ben Yedder a reconnu les délits routiers mais a indiqué ne pas se souvenir de l'agression sexuelle reprochée par la plaignante. Il s'est tout de même excusé auprès d'elle.

Wissam Ben Yedder est arrivé au tribunal peu après 16h30. En le voyant arriver, vêtu d'une casquette sur la tête et avec une main pour cacher son visage, la victime présumée n'a pu retenir ses larmes.https://t.co/3crHzN5oyj pic.twitter.com/zEhMt7h3Cq — RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2024

Des paroles qui n'ont pas convaincu la procureure générale, laquelle a requis à son encontre 2 ans et demi de prison dont 18 mois avec sursis. Il pourrait donc écoper d'un an de prison ferme même si le parquet a ouvert la porte à une peine aménageable. L'avocat de la plaignante réclame en outre 25 000 euros de dommages et intérêts. Le verdict sera rendu le 12 novembre prochain à Nice.