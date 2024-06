Le journaliste vedette de L'Equipe du Soir victime d'une terrible agression

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Absent de l'antenne depuis lundi, Olivier Ménard, célèbre journaliste qui présente L'Equipe du Soir, a été victime d'une agression d'une violence inouïe dans le hall de son immeuble. Les locaux du média sportif venait d'être attaqués.

Inutile de présenter Olivier Ménard puisque depuis de nombreuses années notre confrère anime le célèbre talk-show de fin de soirée sur la chaîne L'Equipe. Ceux qui suivent cette émission ont remarqué que depuis le début de semaine, c'est Giovanni Castaldi qui remplace celui que ses consultants ont surnommé Mémé, et l'on ne savait pas réellement pourquoi. Mais Le Parisien révèle que lundi matin, alors qu'il quittait son appartement, Olivier Ménard a été victime d'une très violente attaque dans le hall de son immeuble. L'agresseur a frappé le journaliste, à priori sans tenter de lui voler quoi que ce soit, et cela vaut au journaliste du quotidien sportif une ITT de plusieurs jours. L'animateur de L'équipe du Soir a ensuite déposé plainte pour tentative d'homicide, preuve de la gravité de l'agression dont le journaliste de 53 ans a été victime.

Olivier Ménard agressé, L'Equipe attaqué

Immense pensée à Olivier Ménard.

Prends soin de toi et des tiens ❤️❤️ — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) June 12, 2024

Pour l'instant, les enquêteurs cherchent à déterminer le mobile de cette attaque sauvage, laquelle est intervenue dans un climat pesant. En effet, Le Parisien précise que dans la nuit de dimanche à lundi, soit juste avant l'agression d'Olivier Ménard, c'est la façade des locaux de L'Equipe, qui sont à Issy-les-Moulineaux, qui avait été attaquée. Un individu non identifié avait frappé et abimé les vitres à coups de marteau avant de disparaître dans la nuit. Suite à cela, les responsables du média sportif ont décidé de renforcer la sécurité autour de leur immeuble. La police est désormais en charge des deux affaires, d'abord pour déterminer si elles sont liées, et ensuite pour savoir qui pouvait ainsi en vouloir à Olivier Ménard et au quotidien sportif. Depuis les révélations sur cette agression, de nombreux témoignages de soutien au journaliste ont été mis sur les réseaux sociaux.