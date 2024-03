Dani Alves a payé sa caution, il sort de prison

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Après une semaine d'attente, Dani Alves a finalement trouvé un million d'euros et ce lundi il a débloqué les fonds qui vont lui permettre de sortir de prison dans les prochaines heures.

Condamné pour viol à quatre ans et demi de prison, Dani Alves a fait appel, et un prochain procès va être organisé. En attendant, l'ancien footballeur du Barça et de l'équipe du Brésil a obtenu de la justice espagnole une remise en liberté. Pour cela, Dani Alves a accepté de remettre ses passeports à un juge, et il devait verser 1 million d'euros comme caution. Mais cela a traîné, personne ne voulant aider financièrement, notamment Neymar, celui qui a été condamné pour des faits très graves, puisqu'il a violé une jeune femme dans les toilettes d'un bar de Barcelone.

En prison depuis quatorze mois, Dani Alves a trouvé une solution, car la justice a annoncé ces dernières heures que la caution d'un million d'euros était désormais réglée et que le Brésilien pourra sortir dans les prochaines heures. Bien évidemment, il n'a pas l'autorisation de quitter l'Espagne dans l'attente du procès en appel et devra pointer chaque semaine. La crainte des autorités est que Dani Alves reparte dans son pays, aucun accord juridique n'existant entre les deux pays.