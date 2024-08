Droits TV ‍: Canal+ récupère le premier match de la saison

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En conflit avec la Ligue de Football Professionnel, Canal+ n’a pas participé à l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1. Son président Maxime Saada n’a rien tenté pour mettre fin à la crise de ces derniers mois. Il n’empêche que la chaîne cryptée diffusera les deux premiers matchs officiels du LOSC avant la reprise du championnat.

Longtemps désigné comme le partenaire historique de la Ligue 1, Canal+ n’a pas levé le petit doigt pour sauver le championnat français. La Ligue de Football Professionnel ne parvenait pas à trouver un diffuseur pour les cinq années à venir. Une situation périlleuse pour de nombreux pensionnaires de l’élite qui attendaient désespérément un geste de la chaîne cryptée.

Canal+ débutera la saison avec Lille

Son président Maxime Saada, trop rancunier pour oublier le conflit avec l’instance dirigée par Vincent Labrune, n’a finalement pas bougé, laissant DAZN et beIN Sports s’offrir les droits TV à prix réduit (500 millions d’euros par an). Sauf accord avec l’un des deux acheteurs, Canal+ ne diffusera donc aucun match de Ligue 1 la saison prochaine. Ce qui ne l’empêchera pas de retransmettre les deux premiers matchs officiel d’un club français. En effet, la chaîne du groupe Vivendi détient les droits pour la diffusion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions entre Lille et le Fenerbahçe de José Mourinho.

Les matchs aller/retour entre Lille et Fenerbahçe seront diffusés sur une chaîne de Canal+ le mardi 6 août à 20h30 et mercredi 13 pour le 3e tour préliminaire de LDC. pic.twitter.com/p91wVbHmW5 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 2, 2024

Canal+ proposera le match aller le mardi 6 août à 20h30 au Stade du Hainaut à Valenciennes, le Stade Pierre-Mauroy de Lille étant occupé pendant les Jeux Olympiques. Puis le diffuseur retransmettra le match retour en Turquie le mardi 13 août à 19 heures. La source Pleine Lucarne ignore encore quelles chaînes du groupe Canal+ seront choisies pour ces rencontres qui se joueront avant la reprise de la Ligue 1 prévue le week-end du vendredi 16 août. Pour rappel, Canal+ a acquis les droits TV des trois compétitions européennes de clubs jusqu’en 2026-2027.