Après Bayern-Arsenal, beIN Sports dit adieu à la C1

Par Eric Bethsy

Mercredi soir, le quart de finale retour entre le Bayern Munich et Arsenal (1-0) était le dernier match de Ligue des Champions diffusé par beIN Sports cette saison. La chaîne qatarie devrait même être privée de cette compétition pour de longues années, Canal+ ayant acheté les droits exclusifs des trois prochaines éditions.

La Ligue des Champions sur beIN Sports, c’est terminé pour cette saison. La chaîne qatarie, qui a diffusé le quart de finale retour entre le Bayern Munich et Arsenal mercredi, ne sera pas concernée par les cinq matchs restants. Ce sont effectivement Canal+ et RMC Sport qui diffuseront l’intégralité des demi-finales Bayern Munich-Real Madrid et Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de football qui ne possèdent qu’un abonnement à beIN Sports, d’autant que cette dernière ne devrait plus revoir la Ligue des Champions avant un long moment.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #UCL #FCBARS

😱💪 Le BAYERN fait craquer ARSENAL et fonce en demi-finales !

💥 D’une tête imparable, Joshua Kimmich envoie les Bavarois dans le dernier carré !https://t.co/JSbMBErFpY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 17, 2024

Rappelons que l’UEFA a déjà vendu les droits TV de sa plus prestigieuse compétition de clubs pour les trois prochaines saisons. Et c’est Canal+ qui a raflé l’intégralité des droits de manière exclusive. A l’heure actuelle, les abonnés de la chaîne cryptée sont les seuls en mesure de découvrir le nouveau format de la Ligue des Champions qui sera inauguré la saison prochaine. Mais d’ici là, rien ne dit que la situation restera figée.

Canal+ peut encore partager

On sait que les chaînes peuvent s’entendre pour partager les droits TV d’une compétition. D’ailleurs, Canal+ et beIN Sports ont déjà collaboré. La première avait par exemple racheté les deux matchs de Ligue 1 par journée initialement acquis par la deuxième. Un accord de sous-licence à 332 millions d’euros par an qui a beaucoup fait parler ces dernières années dans la mesure où Canal+ se sent lésée. Cette fois, la chaîne dirigée par Maxime Saada pourra imposer ses exigences en cas d’éventuelles discussions pour les matchs de Ligue des Champions.